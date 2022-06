Selenskyj will Krieg vor Ende des Winters beendet haben

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Staats- und Regierungschefs der G7 um weitere Hilfen im Krieg gegen Russland gebeten. In einer Video-Schalte forderte er die Teilnehmer des Gipfels auf, der Ukraine Luftabwehrsysteme zu liefern und weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg zu bringen. Außerdem brauche sein Land Unterstützung beim Export von Getreide und beim Wiederaufbau, so Selenskyj. Nach Angaben von zwei europäischen Diplomaten machte der ukrainische Präsident außerdem deutlich, dass er den Krieg vor Beginn des Winters beendet haben will. Noch vor Selenskyjs Rede hatten sich die G7-Staaten auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland geeinigt. Unter anderem sollen neue Zölle auf russische Exporte eingeführt werden. Das Geld solle der Ukraine zugute kommen, teilten Vertreter der US-Regierung mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 13:00 Uhr