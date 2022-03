Selenskyj will Forderung nach Neutralität seines Landes prüfen

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Regierung hat angekündigt, die Forderung Russlands nach Neutralität des Landes gründlich prüfen. Das hat Präsident Selenskyj in einem Interview mit mehreren unabhängigen russischen Medien erklärt. Selenskyj betonte, dieser Punkt der Verhandlungen sei für ihn verständlich. Die Neutralität der Ukraine ist eine der russischen Hauptforderungen in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand - das würde unter anderem einen Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft bedeuten. In einer Videobotschaft bekräftigte Selenskyj zugleich, dass die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine für ihn außer Zweifel stehen und nicht verhandelbar sind. In der Nacht haben russische Streitkräfte wieder mehrere Städte in der Ukraine bombardiert, Angriffe wurden unter anderem aus Kiew und Charkiw gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 07:00 Uhr