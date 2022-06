Selenskyj wiederholt Forderung nach modernen Luftabwehr-Systemen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Westen erneut aufgefordert, moderne Luftabwehr-Systeme zu liefern. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er, so könnten Leben gerettet und Tragödien verhindert werden. Sein Land habe bereits vor dem russischen Angriff um solche Systeme gebeten, kritisierte Selenskyj. Im Osten der Ukraine haben die russischen Truppen inzwischen die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk weitgehend eingenommen. Die Armee sei vertrieben worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es gebe aber weiter heftige Kämpfe. Auch ein Industriegebiet, in dem sich rund 500 Menschen verschanzt hätten, steht nach Angaben des Regionalgouverneurs unter schwerem Beschuss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2022 10:45 Uhr