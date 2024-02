Selenskyj wechselt Armee-Chef aus

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wechselt nach der gescheiterten Offensive im vergangenen Jahr die militärische Führung aus. Er ernannte als neuen Armee-Chef Generaloberst Syrskyj. Selenskyj erklärte, es sei an der Zeit, dass jemand anderes die Streitkräfte anführe. Den bisherigen Generalsstabschef Saluschnyj bat er aber, sich weiter an der Militärführung zu beteiligen. Saluschnyj selbst sagte, es seien Entscheidungen getroffen worden, um Taktik und Strategie zu ändern. Nur wenige Stunden zuvor hatten die US-Republikaner im Senat ein 60 Milliarden Dollar umfassendes Hilfspaket für die Ukraine scheitern lassen. Bundeskanzler Scholz will morgen in den USA um mehr Unterstützung für die Ukraine werben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 18:15 Uhr