Selenskyj warnt vor Russland und mahnt Unterstützung an

München: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Verbündeten im Westen erneut vor Russland gewarnt und für Unterstützung seines Landes geworben. Auf der Sicherheitskonferenz sagte Selenskyj, Russland wolle keinen Frieden, das zeige sich jeden Tag aufs Neue. Er glaube an Europa, so Selenskyj - der Kontinent müsse nun dringend starke eigene Streitkräfte aufbauen. Seinen Zuhörern aus Politik und Wirtschaft sagte Selenskyj wörtlich: "Ich kann sie nur dazu aufrufen, zu handeln - zu ihrem eigenen Wohl". US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin hatten vor einigen Tagen die Aufnahme von Friedensgesprächen ins Auge gefasst. Das gehe aber nur mit der Ukraine, so Selenskyj - und auch Europa müsse dann mit am Tisch sitzen. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz eröffnet - und sich auch für eine langfristige Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Am Ende jeder Verhandlungslösung müsse die Ukraine über Streitkräfte verfügen, mit denen sie jeden erneuten russischen Angriff abwehren könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 11:00 Uhr