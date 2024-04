Selenskyj warnt vor Munitionsmangel der ukrainischen Armee

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor einem akuten Mangel an Munition der Streitkräfte des Landes gewarnt. Im Fernsehen sagte Selenskyj, wenn Russland die Ukraine weiter jeden Tag so angreife wie im März, könnten dem Land bald die Raketen ausgehen. Für den Schutz ihres Luftraumes braucht die Ukraine dem Präsidenten zufolge 25 Patriot-Flugabwehrsysteme. Laut Selenskyj plant Russland zum 1. Juni eine weitere Mobilmachung von 300.000 Soldaten, dann sei eine größere Offensive zu erwarten. Bei einem russischen Angriff auf die Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind acht Menschen getötet und elf verletzt worden. Die Drohnen und Raketen waren in einem Wohngebiet eingeschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 22:45 Uhr