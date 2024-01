Selenskyj warnt Russland in seiner Neujahrsansprache vor der ukrainischen Waffenproduktion

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner Neujahrsansprache die Schlagkraft der heimischen Waffenproduktion betont. Die Ukraine werde 2024 mindestens "eine Million" zusätzliche Drohnen in ihrem Arsenal haben, sagte er. Dazu kämen von den westlichen Partnern gelieferte F-16-Kampfjets. Russland werde sehen, so Selenskyj wörtlich, "wie unser wahrer Zorn aussieht".

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 01:00 Uhr