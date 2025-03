Selenskyj vor neuen Ukraine-Gesprächen in Saudi-Arabien erwartet

Riad: Der ukrainische Präsident Selenskyj wird morgen nach Saudi-Arabien reisen und dort Kronprinz Bin Salman treffen. Sie wollen die Verhandlungen zwischen Delegationen der Ukraine und der USA am Dienstag in Riad vorbereiten. Dabei soll es um ein Rohstoffabkommen gehen. Auch ein möglicher Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg in der Ukraine dürfte dabei besprochen werden. US-Außenminister Rubio reist ebenfalls nach Saudi-Arabien. Die Ukraine steht zunehmend unter Druck: während die USA der ukrainischen Armee keine Satellitenbilder mehr übermitteln, steigert Russland seine Luftangriffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 22:00 Uhr