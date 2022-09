Selenskyj verlangt vor Vereinten Nationen Bestrafung Russlands

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat wegen des russischen Angriffskrieges gegen sein Land die Einrichtung eines UN-Sondertribunals gefordert. Gegen die Ukraine wurde ein Verbrechen begangen, und wir verlangen gerechte Bestrafung, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Auch warb Selenskyj für mehr militärische und finanzielle Unterstützung für sein Land und verlangte den Entzug von Russlands Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat. - Der russische Angriffskrieg dominiert die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Die EU-Außenminister wollen laut Medienberichten nach der russischen Ankündigung einer Teilmobilmachung noch in der Nacht in New York zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2022 01:00 Uhr