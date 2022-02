Selenskyj verlangt von Nato klare Beitrittsperspektive für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Russland-Ukraine-Krise hat der ukrainische Präsident Selenskyj die Nato aufgefordert, ehrlich zu sagen, ob sein Land überhaupt Mitglied werden könnte. In Anspielung auf die dafür nötige Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedsstaaten sagte Selenski bei der Münchner Sicherheitskonferenz wörtlich: "Wenn uns nicht alle da sehen wollen, seid ehrlich". Selenskyj verlangte in diesem Zusammenhang einen klaren Zeitrahmen für einen Nato-Beitritt. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz es als paradox bezeichnet, dass Russland einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine als Kriegsgrund darstelle. Hierzu stehe gar keine Entscheidung an. US-Vizepräsidentin Harris drohte Russland bei der Konferenz mit nie dagewesenen Sanktionen im Falle eines Angriffs auf die Ukraine.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 20:00 Uhr