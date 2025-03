Selenskyj verlangt US-Überwachung einer möglichen Waffenruhe per Satellit

Selenskyj macht Vorschlag zur Waffenruhe: Diese könnte mit Hilfe der USA via Satellit und durch Geheimdienste überwacht werden. Die Lage in der russischen Region Kursk, in die im August ukrainische Soldaten eingerückt waren, nannte der ukrainische Präsident "sehr schwierig". Russland hat der vorgeschlagenen 30-tägigen Feuerpause bisher nicht zugestimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2025 19:15 Uhr