Selenskyj verkündet militärische Erfolge in Ostukraine

Gas-Austritt aus Lecks in Nord Stream-Pipelines lässt nach

Stockholm: Aus mindestens zwei der vier Lecks an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee strömt inzwischen deutlich weniger Gas. Das zeige sich an der Wasseroberfläche, teilte die schwedische Küstenwache mit. Gespräche mit den Betreibern hätten ergeben, dass der Gas-Austritt übermorgen komplett aufhören könnte. Zuvor hatten schwedische und dänische Experten in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat berichtet, dass die Lecks vermutlich durch absichtlich herbeigeführte Explosionen verursacht wurden. Seismologische Institute hätten Erschütterungen der Stärke 2,3 und 2,1 gemessen, was - wie es in dem Dokument heißt - vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm entspricht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2022 23:15 Uhr