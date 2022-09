Selenskyj vergleicht russische Taten mit Nazi-Gräueln

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Vorgehen der russischen Streitkräfte in seinem Land mit den Nazi-Gräueln im Zweiten Weltkrieg verglichen. In einer Videobotschaft sprach Selenskyj von Folter, Deportationen, verbrannten Städten und bodenlosem Hass. Die Täter würden auf dem Schlachtfeld und vor Gericht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen, so der Präsident. Er kündigte an, alle besetzten Gebiete zu befreien. Die Ukraine setzt weiter auf westliche Waffen, um die Besatzer aus dem Land zu drängen. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht forderte unterdessen eine Aufklärungsmission der Vereinten Nationen, um mögliche Kriegsverbrechen zu untersuchen. Es müssten schnellstmöglich Beweise gesichert werden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 08:00 Uhr