Selenskyj und Verbündete fordern Waffenruhe ab Montag

Kiew: Die Vertreter der sogenannten "Koalition der Willigen" haben sich nach ihrem Treffen klar für eine längere Waffenruhe im Ukrainekrieg ausgesprochen. Das sei auch mit den USA so abgesprochen. Ziel sei eine 30-tägige Feuerpause bereits ab Montag. Bundeskanzler Merz erklärte bei der Abschlusspressekonferenz, man werde alles dafür tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Auch Frankreichs Präsident Macron hatte den Druck auf Moskau erhöht. Sollte Russland einer längeren Waffenruhe im Ukrainekrieg nicht zustimmen, werde das Konsequenzen haben. Zu dem Solidaritätsbesuch sind neben Merz und Macron der britische Premier Starmer und der polnische Regierungschef Tusk in die Ukraine gereist. Aus Moskau verlautete zu dem Thema Waffenruhe bislang nur, Bedingung sei, dass zuvor die europäischen Länder und die USA alle Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 16:00 Uhr