Selenskyj und Stoltenberg dringen auf mehr US-Hilfe für die Ukraine

München: Auf der Sicherheitskonferenz hat der ukrainische Präsident Selenskyj zur Entschlossenheit im Abwehrkampf gegen Russland aufgerufen. Es werde nicht nur ein Land von Russland bedroht, sondern ganz Europa. Mit Blick auf US-Präsidentschaftsbewerber Trump sagte Selenskyj, Entscheidungsträger müssten wissen, wie der Krieg in der Realität sei. Daher lud er Trump persönlich zum Frontbesuch ein. Trump hatte mehrfach angedeutet, im Fall einer Wiederwahl die Militärhilfe für die Ukraine einstellen zu wollen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte mit Blick auf die aktuell blockierten US-Hilfen, die USA müsse der Ukraine liefern, was sie versprochen habe. Je länger der US-Kongress brauche, desto mehr Menschen würden an der Front in der Ukraine sterben, betonte Stoltenberg. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte derweil eine neue Rüstungsstrategie an. Die EU müsse mehr Geld für ihre eigene Verteidigung ausgeben und die Mittel besser einsetzen, so von der Leyen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 12:00 Uhr