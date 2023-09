Selenskyj und Lawrow werden im UN-Sicherheitsrat erwartet

New York: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt den UN-Sicherheitsrat, der in diesen Minuten zusammentritt. Dabei könnte es zur direkten Konfrontation der Kriegsgegner kommen. Denn der ukrainische Präsident Selenskyj wird ebenso im höchsten UN-Gremium erwartet wie der russische Außenminister Lawrow. Selenskyj, der zum ersten Mal seit Kriegsbeginn persönlich im Sicherheitsrat auftritt, hatte in einer Rede vor der Vollversammlung Russlands Angriff auf die Ukraine als einen Angriff auf die gesamte Welt dargestellt. Auch Bundeskanzler Scholz nimmt an der Sitzung des Sicherheitsrates teil. Er warnte vor "Schein-Lösungen" im Ukraine-Krieg. // STOPP // Frieden ohne Freiheit heiße Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit nenne man Diktat, so Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 17:00 Uhr