Selenskyj und Lawrow sprechen zeitversetzt vor UN-Sicherheitsrat

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat zum ersten Mal im UN-Sicherheitsrat eine Rede gehalten. Ein direktes Aufeinandertreffen mit dem russischen Außenminister Lawrow bleib dabei jedoch aus, da dieser erst nach Selenskyjs Rede erschien. Stattdessen nahm währenddessen der russische UN-Botschafter Nebensja teil. Selenskyj forderte bei seinem Auftritt, die UN grundlegend zu reformieren und beklagte, dass sie machtlos sei. Statt mit echten Lösungen reagiere sie mit Rhetorik, so Selenskyj. Russland warf er einen verbrecherischen Angriff auf sein Land und Völkermord vor. Auch Bundeskanzler Scholz hat bei seiner Rede den russischen Präsidenten Putin scharf attackiert. Der Grund dafür, dass das Leid in der Ukraine und überall auf der Welt andauere, sei Putins imperialistischer Plan, so Scholz. Lawrow dagegen warf dem Westen einen Überlegenheitskomplex und engstirnige geopolitische Bedürfnisse vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 08:00 Uhr