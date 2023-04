Selenskyj und Habeck besuchen ukrainisches Dorf Jahidne

Meldungsarchiv - 03.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Ortschaft Jahidne nördlich der Hauptstadt besucht. Anlass war der Jahrestag der Befreiung des Dorfes, das zu Kriegsbeginn von russischen Soldaten besetzt worden war. 367 Menschen, fast die gesamte Bevölkerung des Dorfs, waren damals von den Besatzern im Keller einer Schule gefangen gehalten worden. Selenskyj sagte, die Eindrücke in dem Ort zeigten, dass hinter der abstrakten Berichterstattung über Frontverläufe unfassbares Elend stehe. Wegen Sauerstoffmangels waren mehrere Menschen in dem Keller gestorben. Erstmals seit Kriegsbeginn war Habeck begleitet von einer Wirtschaftsdelegation in die Ukraine gereist. Er sagte dem Land Hilfe beim Aufbau eines klimaneutralen Energiesystems zu. Er wolle der Ukraine Hoffnung machen, dass es nach dem Krieg einen Wiederaufbau geben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 22:00 Uhr