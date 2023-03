Selenskyj und Guterres als Gäste beim EU-Gipfel in Brüssel

Meldungsarchiv - 23.03.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Am Mittag beginnt das Gipfel-Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Für viel Gesprächsstoff dürfte die Diskussion um das geplante Verbrenner-Aus in der EU ab 2035 sorgen. Doch auch Themen wie die weitere Unterstützung der Ukraine, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie die Zukunft der Atomenergie stehen auf dem Programm. Per Video wird der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet. Bei dem Gipfeltreffen ist auch UN-Generalsekretär Guterres zu Gast. Er will mit den EU-Staats und Regierungschefs über den Weltklimabericht sprechen und den Ausbau grüner Technologien voranbringen. Die Beratungen in Brüssel dauern bis morgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2023 11:15 Uhr