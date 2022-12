Selenskyj und die Ukraine bekommen Karlspreis

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck verteidigt LNG-Terminals gegen Bedenken von Umweltschützern

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat den Bau von Terminals für Flüssigerdgas in Deutschland gegen Bedenken von Umweltschützern verteidigt. Einen Tag vor der Eröffnung des ersten Terminals in Wilhelmshaven sagte Habeck in den ARD-Tagesthemen, es handele sich um ein wichtiges Puzzlestück und einen Anfang. Alles werde so gebaut, dass die Klimaziele erreicht würden, und der Gasverbrauch werde perspektivisch auch reduziert. Ohne diese Terminals hätte Deutschland in eine Gasmangellage reinrutschen können, so der Grünen-Politiker. Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll morgen in Anwesenheit von Bundeskanzler Scholz eröffnet werden. Es ist Teil der deutschen Bemühungen, unabhängig von Erdgas aus Russland zu werden. Drei weitere Anlagen sind in Planung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2022 23:00 Uhr