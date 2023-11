Selenskyj: Ukraine will alle Vorgaben der EU erfüllen

Kiew: Die Ukraine will nach Worten von Präsident Selenskyj alle Vorgaben der EU-Kommission für Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union erfüllen. Wir arbeiten daran, eine bedingungslose Entscheidung über die Aufnahme von Verhandlungen zu erreichen, sagte Selenskyj. Parallel tagten in Brüssel die EU-Außenminister und berieten über die Lage in der Ukraine. Das Land hat 2022 den Status als EU-Beitrittskandidat erhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 02:00 Uhr