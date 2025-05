Selenskyj trifft Merz in Berlin

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft sich am Mittag mit Kanzler Merz. Vor dem Kanzleramt wird er mit miltiärischen Ehren empfangen. Bei dem bilateralen Gespräch sollen die weiteren Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im Focus stehen. Kiew wartet auf ein Memorandum, in dem Moskau seine Vorbedinungen für einen Waffenstillstand formuliert. So war es bei den Gesprächen in Istanbul vereinbart worden. Gestern hatte Merz bei seinem Finnlandbesuch erklärt, er rechne damit, dass man sich auf einen längeren Krieg einstellen muss. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major, sagte, Russland sei an keinem Friedensschluss interessiert und rechne fest damit, den Krieg zu gewinnen. Laut Präsident Selenskyj bereitet Moskau eine Offensive auf Sumy im Nordosten der Ukraine vor und zieht 50.000 Soldaten an der Front zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 10:00 Uhr