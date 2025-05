Selenskyj trifft Merz in Berlin

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute Mittag in die Hauptstadt, um sich mit Kanzler Merz zu treffen. Im Fokus stehen weitere Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Kiew wartet auf ein Memorandum, in dem Moskau seine Vorbedinungen für einen Waffenstillstand formuliert. Kanzler Merz hatte zuvor einen Kurswechsel bei den Ukraine-Waffenlieferungen angedeutet, indem er meinte, dass es keine Reichweitenbeschränkung mehr gebe. Später relativierte er jedoch diese Äußerung. Die Vorsitzende im Verteidungsuschuss des Europaparlaments, Strack-Zimmermann, meinte dazu in der Bayern2-Welt am Morgen, Deutschland müsse nun auch das Marschflugkörper System Taurus liefern. Die FDP-Politikerin wörtlich:" Ich kann Kanzler Merz nur bitten, grünes Licht zu geben."

