Selenskyj trifft britischen Premier Sunak

Bundesparteien analysieren den Ausgang der Wahl in Bremen

Berlin: Am Tag nach der Bürgerschaftswahl in Bremen werten die Bundesparteien zusammen mit den jeweiligen Spitzenkandidaten die Ergebnisse aus. CDU-Generalsekretär Czaja warb am Morgen für eine rot-schwarze Koalition: Mit ihr wären Verabredungen für eine bessere innere Sicherheit sehr viel stärker zu erreichen als mit den bisherigen Koalitionspartnern, so Czaja bei Welt. Die Bremer SPD von Bürgermeister Bovenschulte hat die Wahl bisherigen Hochrechnungen zufolge gewonnen und bisher offen gelassen, ob er das Bündnis mit Grünen und Linken fortsetzen will. Grünen-Chefin Lang sagte in einem Fernsehinterview, ihre Partei müsse künftig den Klimaschutz stärker mit dem Thema soziale Sicherheit verbinden. Die Grünen haben in Bremen rund sechs Prozentpunkte verloren. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai zeigte sich zufrieden: Das Hauptziel, wieder in die Bürgerschaft einzuziehen, sei erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 11:00 Uhr