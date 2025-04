Selenskyj spricht von neuen Sanktionen gegen Russland

Kiew: Die Ukraine bereitet offenbar mit ihren internationalen Partnern weitere Sanktionen gegen Russland vor. Präsident Selenskyj sagte, es gehe dabei um den Handel, die Rüstungsindustrie und - wie er formulierte - "russische Einflussnetzwerke". Selenskyj sprach von "Schmerzpunkten", die Russland dazu bewegen sollten, sich auf Diplomatie einzulassen. Der ukrainische Präsident fordert vom Kreml eine umfassende Waffenruhe ohne Bedingungen. - In der Nacht haben russische Drohnenschwärme die ukrainischen Städte Charkiw und Dnipro angegriffen. Nach Angaben der örtlichen Behörden starb mindestens ein Mensch, zahlreiche weitere wurden verletzt. In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, wurden laut dem Bürgermeister medizinische Einrichtungen beschädigt sowie zivile Infrastruktur. Russische Behörden wiederum berichten von Drohnenangriffen in der Grenzregion Kursk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 06:00 Uhr