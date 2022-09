Selenskyj spricht von "Massengrab" in Isjum nach russischem Abzug

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Isjum: In der zurückeroberten Stadt Isjum haben die ukrainischen Behörden offenbar ein Massengrab entdeckt. Das gab Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache bekannt, ohne konkrete Einzelheiten zu nennen. Er kündigte für heute erste Erkenntnisse von Ermittlungen an. Ukrainische Medien berichten von mehr als 440 Leichen in einem Wald.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 03:00 Uhr