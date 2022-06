Selenskyj spricht von brutalem Kampf in Sjewjerodonezk

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wertet die Schlacht um die Industriestadt Sjewjerodonezk als schicksalhaft für die Region Donbass im Osten des Landes. Der Kampf sei sehr hart und vielleicht der schwierigste in diesem ganzen Krieg, so Selenskyj in einer Videobotschaft. Nach ukrainischen Militär-Angaben wird in Sjewjerodonezk um jedes Haus gekämpft. Die gesamte Stadt liege unter Artilleriefeuer der russischen Streitkräfte. - Schon vor der russischen Invasion im Februar wurde der Donbass zu einem Drittel von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Die russische Armee konzentriert sich Beobachtern zufolge derzeit auf dieses grenznahe Gebiet, nachdem ihr Angriffskrieg in anderen Landesteilen keinen durchgreifenden Erfolg erzielt hat.

