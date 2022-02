Selenskyj spricht von Angriffen Russlands auf Zivilisten

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Vorgehen der russischen Streitkräfte scharf kritisiert. In einer Videobotschaft, die am Mittag veröffentlicht wurde, warf er der Armee vor, mit Artillerie und Raketen auf Wohngebiete zu schießen. Nach Mitteilung des ukrainischen Gesundheitsministeriums sind bislang 198 Zivilisten bei den Angriffen getötet worden. Von russischer Seite gibt es keine Angaben über Opfer. Das Verteidigungsministerium in Moskau betonte, man wolle ausschließlich militärische Ziele treffen. Wie Selenskyj zudem erklärte, ist die Hauptstadt Kiew weiter unter ukrainischer Kontrolle. Auch aus anderen Städten des Landes werden Angriffe gemeldet. Das russische Militär berichtet, dass mit Melitopol zum ersten Mal eine größere Stadt erobert werden konnte. Eine Bestätigung dafür liegt bislang nicht vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 17:00 Uhr