Selenskyj spricht von 31.000 gefallenen ukrainischen Soldaten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich erstmals zu Opferzahlen in der ukrainischen Armee geäußert. Seinen Angaben zufolge sind seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Jahren 31.000 ukrainische Soldaten gefallen. Er widersprach Angaben, in denen von 150.000 oder mehr Toten die Rede ist. Russland macht indes keine Angaben zu militärischen Verlusten. Nach Angaben des US-Geheimdienstes sind auf russischer Seite aber mindestens 315.000 Soldaten gestorben oder verletzt worden. Darüber hinaus wurden aktuelle Zahlen zu russischen Kriegsverbrechen bekannt. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Kostin sprach in Kiew von 120.000 erfassten Fällen. Es gebe kein Verbrechen, das die Russen nicht während des Krieges verübt hätten, so Kostin. 80 Urteile seien bereits gesprochen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 22:00 Uhr