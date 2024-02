Selenskyj spricht mit Scholz über Ukraine-Hilfen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen mit Bundeskanzler Scholz zusammengekommen. Bei seiner Ankunft schrieb Selenskyj auf Telegram, es werde um eine neue Sicherheitsarchitektur für die Ukraine gehen. Sein Land versuche, den Krieg so bald wie möglich zu - so wörtlich - "fairen ukrainischen Bedingungen" zu beenden. Im Kanzleramt soll auch über eine Vereinbarung diskutiert werden, die langfristige Hilfe für die Ukraine sicherstellt. Auch ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier ist geplant. Anschließend will Selenskyj nach Paris und morgen zur Sicherheitskonferenz nach München weiterreisen. Überschattet wird der Besuch von heftigen Kämpfen in der ostukrainischen Stadt Awdijiwka. Nach Angaben der Armee würden dort alle verfügbaren Kräfte und Mittel genutzt, um Russland zurückzudrängen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 12:00 Uhr