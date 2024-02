Selenskyj spricht mit Scholz über langfristige Hilfen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt heute und in den kommenden Tagen um mehr Unterstützung im Kampf gegen die russischen Invasoren. Heute Vormittag verhandelt er in Berlin mit Kanzler Scholz über ein Abkommen, das langfristig die Wehrkraft seines Landes stärken soll. Anschließend geht es für Selenskyj weiter nach Paris und München. Vorab sagte er in einer Videobotschaft, sein Ziel sei eine Sicherheitsarchitektur, mit der die Zeit bis zur Nato-Mitgliedschaft seines Landes überbrückt werden könne. Die Ukraine steht unter Druck, weil US-Hilfslieferungen seit Ende des vergangenen Jahres weitgehend zum Stillstand gekommen sind. Die Republikaner im Kongress blockieren seitdem ein neues Hilfspaket. Größter europäischer Geber von Militärhilfe bleibt Deutschland mit einem Gesamtvolumen von fast 18 Milliarden Euro seit Kriegsausbruch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 09:00 Uhr