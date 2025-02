Selenskyj spricht mit europäischen Regierungschefs über Lage in der Ukraine

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit führenden europäischen Politikern über die Lage in seinem Land telefoniert. Dabei soll es erneut auch um Wege zu einem Frieden im Ukraine-Krieg gegangen sein. Selenskyj betonte in seiner abendlichen Ansprache, man habe sich darauf verständigt, dass Europa viel mehr tun müsse, um sicherzustellen, dass der Frieden tatsächlich erreicht werde. Es sei aber auch wichtig, dass die Umsetzung einer europäischen Strategie gemeinsam mit den USA geschehe. An dem Gespräch nahmen neben Bundeskanzler Scholz auch Vertreter von Schweden, Polen, Irland und Kroatien teil.

