Selenskyj spricht mit Erdogan über Getreide-Abkommen

München: Im sogenannten "Badewannen-Mord"-Prozess hat das Landgericht den Angeklagten Genditzki freigesprochen. Er war 13-einhalb Jahre in Haft gewesen, nachdem er in zwei vorangegangenen Prozessen des Mordes an einer 87jährigen für schuldig befinden worden war. Ihm war zur Last gelegt worden, eine Rentnerin aus Rottach-Egern nach einem Streit geschlagen und dann in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. An dieser Auffassung hatte das Landgericht im vergangenen Jahr erhebliche Zweifel bekommen und das Verfahren neu aufgerollt. Gutachter hatten inzwischen mittels Computersimulationen gezeigt, dass ein Sturz die wahrscheinlichste Ursache für den Tod der Seniorin war. Zudem waren sich mehrere Sachverständige einig, dass sie viel später als ursprünglich angenommen gestorben sein muss. Für diesen Zeitpunkt hatte der Angeklagte ein Alibi. Er soll für die unschuldig erlittene Haft Entschädigung erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2023 11:00 Uhr