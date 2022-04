Selenskyj spricht im UN-Sicherheitsrat über Kriegsgräuel

Nachrichtenarchiv - 05.04.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Im UN-Sicherheitsrat hat der ukrainische Präsident Selenskyj soeben seine Vorwürfe gegen Russland wiederholt. Er warf den russischen Einheiten vor, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Selenskyj war dem UN-Gremium per Video zugeschaltet. Er warf russischen Soldaten vor, in Butscha und in dutzenden anderen Städten gezielt Jagd auf Menschen gemacht zu haben. Auch Frauen und Minderjährige seien Opfer von willkürliche Tötungen geworden. Die Soldaten hätten außerdem Frauen vergewaltigt. Und die russische Armee lege bewusst ukrainische Städte in Schutt und Asche. Dafür müsse das Land zur Verantwortung gezogen werden. Die russische Regierung behauptet, die Bilder, die Leichen in den Vororten von Kiew zeigen, seien Fälschungen und inszeniert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 17:00 Uhr