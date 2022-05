Selenskyj soll zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums sprechen

Nachrichtenarchiv - 23.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Davos: Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges hat heute morgen die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in den Schweizer Bergen begonnen. Als Auftakt-Redner soll der ukrainische Präsident Selenskj live zugeschaltet werden. Russische Teilnehmer gibt es heuer keine. Bundeswirtschaftsminister Habeck will in Davos skizzieren, wie Deutschland unabhängig von russischer Energie werden könnte. - Das Wirtschaftstreffen hat im Vorfeld viel Kritik ausgelöst. Habeck bezeichnete es als Symbol für ungebändigte Globalisierung und Ausbeutung. Er forderte stattdessen mehr Bemühungen für fairen und nachhaltigen Handel. Die Nothilfeorganisation Oxfam kritisierte, während das Vermögen von Milliardären seit Beginn der Corona-Pandemie um 42 Prozent gewachsen sei, sei weltweit mehr als eine Viertelmilliarde Menschen gefährdet, in extreme Armut abzurutschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2022 09:00 Uhr