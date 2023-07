Selenskyj sieht Ukraine auf dem Weg nach Europa

Kurzmeldung ein/ausklappen Mehr als 700 Festnahmen nach Krawallen in Frankreich

Paris: Bei erneuten Protesten in mehreren französischen Städten sind in der vergangenen Nacht 719 Menschen festgenommen worden. 45 Polizisten und Gendarmen erlitten Verletzungen, teilte das französische Innenministerium in einer vorläufigen Bilanz mit. 577 Fahrzeuge und 74 Gebäude seien in Brand gesetzt worden. Darunter auch das Haus eines Bürgermeisters in einem Vorort von Paris. Zuvor hatten die Randalierer das Gebäude mit einem Auto gerammt. Die Frau und eines der Kinder des Bürgermeisters wurden dabei verletzt. Zu Ausschreitungen kam es in Paris, Lyon, Nizza und Marseille. Dessen ungeachtet sprach Innenminister Darmanin von einer ruhigeren Nacht. Seit dem Tod eines 17-jährigen bei einer Polizeikontrolle am Dienstag im Pariser Vorort Nanterre wurden mehr als 2800 Menschen festgenommen. Mehr als 700 Läden, Supermärkte, Restaurants und Bankfilialen wurden geplündert oder zerstört.

