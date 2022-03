Selenskyj sieht positive Signale bei Verhandlungen mit Russland

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach fast drei Wochen Krieg sieht der ukrainische Präsident Selenskyj positive Signale in den Gesprächen mit Russland. In der Früh sagte er in einer Videobotschaft an die Ukrainer, die russischen Forderungen klängen inzwischen realistischer. Es brauche aber noch mehr Zeit für die Gespräche, mehr Anstrengung und mehr Geduld. Selenskyj bedankte sich in dem Video auch für die milliardenschwere Unterstützung durch die USA. Zum US-Kongress wird er heute per Videoschalte sprechen. Gleichzeitig verlangte Selenskyj aber auch mehr Waffen und mehr Sanktionen, und er wiederholte seine Forderung, den Luftraum über der Ukraine zu sperren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 10:45 Uhr