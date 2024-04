Selenskyj sieht keine Gefahr für russische Eroberung Charkiws

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat trotz der jüngsten Angriffe auf Charkiw eine Eroberung der Millionenstadt durch Russland ausgeschlossen. In einem Fernsehinterview räumte Selenskyj zwar ein, dass Charkiw weiter anfällig bei Luftangriffen sei. Er versicherte aber auch, dass die Befestigungsanlagen rund um die zweitgrößte Stadt der Ukraine mittlerweile weitgehend fertig seien. Das gelte auch für weite Teile der Front sowie des Grenzgebiets zu Russland. In der vergangenen Nacht waren in Charkiw bei russischen Luftangriffen acht Menschen getötet worden, wie die Behörden am Nachmittag mitteilten. Selenskyj warf zudem Russland vor, für Juni eine weitere Mobilmachung von 300.000 Mann zu planen. Moskau hat dies bisher immer dementiert. Allerdings gab es vor anderthalb Jahren schon eine Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten, die an die Front geschickt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 22:00 Uhr