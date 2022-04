Selenskyj sieht Gefahr von Angriffen Russlands auf andere Länder

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht die Gefahr, dass Russland nach der Ukraine auch noch andere Länder angreifen könnte. In einer Videobotschaft reagierte er auf die Äußerungen eines hochrangigen russischen Generals, der die Eroberung des Ostens und des Südens der Ukraine als Ziel genannt hatte. Selenskyj sagte, nun sei klar, dass Moskau andere Länder erobern wolle. Auch die Republik Moldau fürchtet eine Invasion, nachdem Moskau ihr vorgeworfen hat, die russischsprachige Bevölkerung zu unterdrücken. Mit dieser Argumentation begründet Russland auch seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Das Moldauer Außenministerium verwies auf die eigene Souveränitat und bestellte den russischen Botschafter ein. Da auch über das orthodoxe Osterfest in der Ukraine kein Waffenstillstand in Sicht ist, reist UN-Generalsekretär Guterres nächste Woche erst nach Moskau und dann nach Kiew um zu vermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 10:00 Uhr