Selenskyj schlägt Waffenruhe in der Luft und zur See vor

Selenskyj drückt Bedauern über Eklat mit Trump aus: Der ukrainische Präsident schrieb auf X, er sei bereit, unter der Führung des US-Präsidenten an einem dauerhaften Frieden zu arbeiten. Als ersten Schritt schlug er eine Waffenruhe in der Luft und zur See vor. Zudem dankte Selenskyj Washington für bereits geleistete Hilfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 18:00 Uhr