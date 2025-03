Selenskyj schlägt Gefangenen-Freilassung vor

Selenskyj macht Vorschläge an Russland: Nach einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Bin Salman schrieb der ukrainische Präsident auf X, es könnten Gefangene freigelassen werden. Außerdem sollten ukrainische Kinder wieder in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Dies könne ein wichtiger Schritt zur Vertrauensbildung werden, so Selenskyj.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 06:15 Uhr