Selenskyj schaltet sich zu G7-Gipfel zu

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Der ukrainische Präsident Selenskyj schaltet sich am Vormittag in die G7-Beratungen auf Schloss Elmau ein. Per Video wird er mit den Staats- und Regierungschefs über weitere Unterstützung für sein Land reden. In seiner nächtlichen Videobotschaft hat er die Bevölkerung von Belarus aufgerufen, sich nicht in den russischen Angriffskrieg hineinziehen zu lassen. Die Belarussen seien keine Sklaven und kein Kanonenfutter. Zuletzt hatte das russische Militär auch aus dem Nachbarland Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Unterdessen hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg nicht mehr gewinnen kann. Das liege an der tapferen Verteidigung durch die Ukraine, aber auch daran, dass sich die Demokratien der Welt gegen Russland stellten, sagte sie in den ARD-Tagesthemen nach ihrem Treffen mit den G7-Staaten. Auf Schloss Elmau wird es heute auch um die Klima- und Energiepolitik gehen. Als Gastländer sind Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 07:00 Uhr