Selenskyj ruft zu weiteren Sanktionen gegen Russland auf

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland aufgerufen. Die Partnerländer hätten zu lange keine Maßnahmen mehr verabschiedet, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Russland mache aktive Versuche, die aktuellen Sanktionen zu umgehen. Selenskyj forderte unter anderem neue Strafmaßnahmen im russischen Energie- und Finanzsektor. Unterdessen ist der japanische Außenminister Hayashi überraschend zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Dort will er seinen ukrainischen Amtskollegen Kuleba treffen. Der Besuch soll laut Japans Außenministerium der Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland dienen. Japan plant, spätestens zu Beginn des nächsten Jahres eine Konferenz abzuhalten, die den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine voranbringen soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 08:45 Uhr