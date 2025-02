Selenskyj ruft Partner zum Zusammenhalt auf

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die USA und Europa zum Zusammenhalt aufgerufen. Auf einer Pressekonferenz zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges sagte er wörtlich: "Wir müssen unser Bestes geben, um einen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine zu erreichen." Dies sei nur durch die Einigkeit aller Partner möglich, so Selenskyj. Die neue US-Regierung ist in den vergangenen Wochen auf Distanz zur Ukraine gegangen. Präsident Trump hatte unter anderem Kiew selbst für den russischen Angriffskrieg verantwortlich gemacht und Selenskjy als Diktator bezeichnet. In der vergangenen Nacht meldete die ukrainische Luftwaffe knapp 270 russische Drohnenangriffe - so viele wie nie zuvor seit Kriegsbeginn.

