Selenskyj ruft nach Luftangriffen zu internationalem Druck auf Moskau auf

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den groß angelegten russischen Luftangriff der vergangenen Nacht "terroristisch" genannt und forderte die USA auf, sich dazu zu äußern. Auf Telegram schrieb Selenskyi, das Schweigen Amerikas und anderer Länder ermutige Russlands Präsidenten Putin nur. Gemessen an der Anzahl der abgefeuerten mehr als 360 Geschosse handelte es sich um den größten Luftangriff des Krieges. Nach ukrainischen Behörden-Angaben wurden in verschiedenen Regionen zwölf Menschen getötet und mindestens 60 Menschen verletzt. Ungeachtet der Angriffe haben Russland und die Ukraine nach Angaben aus Moskau ihren bisher größten Gefangenenaustausch abgeschlossen. Beide Länder haben demnach je 303 weitere Kriegsgefangene an die Gegenseite übergeben; seit Freitag haben beide Seiten insgesamt jeweils 1000 Gefangene freigelassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 16:00 Uhr