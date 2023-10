Selenskyj ruft Europa zur Geschlossenheit auf

Granada: Zur Stunde beginnt in der südspanischen Stadt das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Die Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern treffen sich zum dritten Mal, um die Zusammenarbeit in Zeiten des Ukraine-Krieges zu festigen. Am Vormittag ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj eingetroffen. Er rief Europa zur Geschlossenheit auf. Auf der Plattform X schrieb er, dass diesmal das Augenmerk auf der Schwarzmeer-Region sowie der globalen Ernährungssicherheit und der Freiheit der Schifffahrt liege. Angesichts des nahenden Winters habe auch die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung Priorität. Frankreichs Präsident Macron hatte die Konferenz als Format eingeführt, um die Verbindung zwischen der EU und anderen europäischen Staaten zu stärken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 12:15 Uhr