Selenskyj: Rückzug aus Awdijiwka war richtiger Schritt

München: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Rückzug seiner Armee aus Awdijiwka als richtige Entscheidung bezeichnet. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Selenskyj, es handle sich um einen professionellen Beschluss, der das Leben möglichst vieler Menschen schützen solle. Insgesamt könne man aber nicht von einem russischen Erfolg an der Front sprechen. Russland habe innerhalb von zwei Jahren nur kleine Städte und Dörfer zerstört. Selenskyj betonte, es gebe in der Ukraine derzeit einen Mangel an Waffen. Bei einer besseren Ausstattung mit Rüstungsgütern sei ein Sieg möglich. Mit Blick auf den Tod des russischen Oppositionsführers Nawalny sagte Selenskyj, Russlands Präsident Putin sei ein Monster, das jeden töte, den er loswerden wolle, ob das ein Oppositionsführer sei oder jemand anderes, der ihm im Weg stehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 11:15 Uhr