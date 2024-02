Selenskyj reist morgen nach Berlin und Paris

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj reist morgen nach Deutschland und Frankreich. In Paris soll es nach Informationen des Präsidialamts um ein bilaterales Sicherheitsabkommen gehen, wie es die Ukraine schon mit Großbritannien vereinbart hat. Darin wird Kiew schnelle und dauerhafte Militärhilfe bei Konflikten mit Russland zugesagt. Ob auch bei dem Treffen zwischen Selenskyj und Bundeskanzler Scholz ein solches Abkommen unterzeichnet wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Nach den Besuchen in Berlin und Paris reist Selenskyi weiter nach München, um an der Sicherheitskonferenz teilzunehmen und unter anderem mit der US-Vizepräsidentin zu sprechen. Kamala Harris ist schon heute in München gelandet und von Bayerns Ministerpräsident Söder empfangen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 12:00 Uhr