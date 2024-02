Selenskyj reist morgen nach Berlin und Paris

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wird morgen in Berlin und Paris erwartet. Er will sich mit Kanzler Scholz und Präsident Macron treffen. Anschließend reist Selenskyj weiter zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die Ukraine sah sich auch vergangene Nacht wieder russischen Angriffen ausgesetzt. Am Morgen wurde zeitweise landesweiter Luftalarm ausgerufen. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, waren zuvor mehrere Langstreckenbomber im Norden Russlands gestartet. In den Gebieten Saporischschja, Lwiw und Poltawa gab es Explosionen. Russland meldete seinerseits einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Öldepot in der südwestlichen Region Kursk.

