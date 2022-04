Selenskyj nimmt russische Drohung, Chemiewaffen einzusetzen, sehr ernst

Wüst fordert bessere Vereinbarkeit von Familie und Politik

Düsseldorf: NRW-Ministerpräsident Wüst hat die zurückgetretene Bundesfamilienministerin Spiegel von den Grünen in Schutz genommen und für mehr Vereinbarkeit von Politik und Familie geworben. In einem Interview sagte er, es sei wichtig, dass auch in Zukunft Menschen mit Kindern politische Spitzenämter übernehmen. Auch er sei oft hin- und hergerissen zwischen Familie und Amt. Das dürfe jedoch nicht dazu führen, dass am Ende nur Menschen in die Politik gehen würden, die keine Kinder haben.

